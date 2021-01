I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 28 gennaio, sono intervenuti ad Aiello Del sabato per un incendio che ha interessato un’autovettura. Il pronto intervento di una squadra del comando di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del veicolo.

