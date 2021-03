Aiello del Sabato (Av): IL Vice Sindaco Sebastiano Gaeta: “Continua il nostro impegno amministrativo”

“Oggi giornata piena, insieme ai colleghi amministratori. Ecco le ultime news:

Vaccini. In mattinata abbiamo inviato alla ASL i primi nominativi dei nostri over80 che anche se registrati non sono stati contattati per la vaccinazione. Vi terremo aggiornati. Se vi è ancora qualcuno basta comunicarcelo.

Contagi. Anche oggi numeri importanti. Registriamo anche ad Aiello una positività in data odierna. Ringraziando Dio ci sono state però anche delle guarigioni. Domani, chiudendo la settimana, farò il resoconto completo sui numeri di Aiello

Cantieri. Nel pomeriggio insieme al Sindaco e all’ingegnere visita ai diversi cantieri aperti nel nostro Comune. La crescita della nostra comunità passa anche per il miglioramento e la realizzazione di nuove infrastrutture #passodopopasso.

Surprise. Oggi abbiamo deliberato l’ok per donare un uovo di Pasqua alle bambine, ai bambini, alle ragazze, ai ragazzi (dai 3 a 14 anni) della nostra comunità. Un piccolo pensiero fatto con il cuore. “Che Dio ci aiuti”. L’ultima puntata #aiellodelsabato”

