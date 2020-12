AL CASTEL DELL’OVO PROIEZIONE DELLE FOTO DI MARADONA.

Portano la firma di Sergio Siano i 100 scatti più belli di Diego Armando Maradona proiettati sul Castel dell’Ovo in loop per un’ora.

Gli scatti ritraggono i momenti più belli della carriera e della vita di Diego, nella sua permanenza a Napoli, durata all’incirca 5 anni, ma vissuto a pieno, sia da parte del campione che da parte dei napoletani, che nonostante siano passati anni, non lo hanno mai dimenticato e lo hanno sempre ricordato con amore, affetto e con riconoscenza, per aver dato in quegli anni una sorta di dignità alla città, che non aveva da tempo.

Uno spettacolo meraviglioso ed uno splendido regalo di Natale per la città che lo ha amato più di tutte e che da subito lo ha sentito come suo figlio.

Carla Carro

