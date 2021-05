Al circolo viticoltori associati di Guardia Sanframondi, molta soddisfazione e gratitudine per la splendida riuscita del I’ecotrekking

Una giornata dedicata all’ambiente e alla socialità, quella di domenica 9 maggio, che ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale e il coinvolgimento delle Associazioni guardiesi capeggiate dal Circolo Viticoltori Associati, promotore dell’iniziativa #guardiaecotrekking.

Un’iniziativa che porta con sé il desiderio di essere protagonisti di un cambiamento, che riparta dalla nostra “Casa Comune” e dallo spirito di comunità.

19 Associazioni (ACLI Guardia Sanframondi, Associazione culturale vocale Vox Fidei, Associazione La Wardia Bbêlla,A.P.S. Nuovo Laboratorio Teatrale di Guardia Sanframondi, Associazione Sanframondi Calcio, Associazione Sannio Cuore, CIA Guardia Sanframondi, Coldiretti Guardia Sanframondi, Confagricoltura Guardia Sanframondi, Confcommercio, DOXA A.P.S. – Circolo Arci, Federazione Nazionale Pro Vita Guardiese, Gruppo Clean & Healthy Life in Guardia, ICCA Associazione, Misericordia di Guardia Sanframondi, Nucleo Comunale Protezione Civile di Guardia Sanframondi, Pro Loco Guardia Sanframondi, Sannio Rangers A.P.S., UCI Guardia Sanframondi)

150 partecipanti

500 sacchi di immondizia raccolti

Questi i numeri di un’esperienza importante ed indimenticabile, fatta di duro lavoro, passione, entusiasmo e collaborazione. Ciascun partecipante ha da subito sentito l’esigenza di esserci e di dare il proprio contributo, così come i tanti imprenditori che ci hanno sostenuto (De Nicola Enrico, Del Vecchio Agriservizi S.r.l., DI-Cosmo.net, Ecogreen S.r.l., Ecologia Cioffi S.r.l.s., Farmacia D’Errico, Fruttamania di Foschini Arianna, Gaia Studio, Orso Bus N.C.C., L’Arte dei Sapori S.a.s., La Guardiense, Panificio Silvestri), il Sindaco e diversi componenti dell’Amministrazione, Vice Presidente Nazionale Coldiretti Gennarino Masiello.

Una bellissima testimonianza che per un attimo ha cancellato la miopia di quanti non riescono a riconoscere la bellezza di un territorio, deturpandolo, ma che allo stesso tempo ci ha ricordato e riconsegnato l’importanza e la necessità di fare rete, di sentirsi parte attiva di una grande squadra che si chiama comunità, l’unica vera forza di un territorio.

#guardiaecotrekking è stata organizzata garantendo la massima sicurezza dei partecipanti attraverso il coinvolgimento del Nucleo Comunale di Protezione Civile, l’Associazione Pro Vita Guardiese, La Misericordia munita di defibrillatore fornito dall’Associazione SANNIO CUORE.

#guardiaecotrekking si è svolta nel rispetto delle misure di prevenzione anti-covid e ha offerto la possibilità ai partecipanti di effettuare un tampone naso-faringeo, prima dell’inizio della passeggiata, messo a disposizione gratuitamente dal Direttore generale dell’ASL Benevento, Dott. Gennaro Volpe ed eseguito dal Dott. Amedeo Ceniccola.

A tutti va il ringraziamento del Circolo Viticoltori Associati di Guardia Sanframondi, con l’auspicio che #guardiaecotrekking, un evento che ha posto le basi per lavorare in modo sinergico per la tutela e valorizzazione del nostro territorio, continui ad essere un progetto da portare avanti con lo stesso spirito, lo stesso entusiasmo, ma soprattutto che coinvolga sempre più soggetti ed Istituzioni