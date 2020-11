Al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella torna in streaming per il secondo appuntamento con la rassegna “Chi ci ferma!”

Venerdì 27 novembre alle ore 18 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella torna in streaming per il secondo appuntamento con la rassegna Chi ci ferma! I concerti del venerdì, iniziati la scorsa settimana in concomitanza con l’apertura delle attività didattiche, propongono all’attenzione del pubblico gli allievi dell’istituto in programmi di grande interesse. Dopo l’inaugurazione affidata al pianoforte, il cui ascolto è stata molto apprezzato ricevendo moltissime visualizzazioni, si passa alla musica jazz con un trio formato da Aldo Capasso al contrabbasso, Eunice Petito al pianoforte ed Enrico Valanzuolo alla Tromba. Il piccolo ensemble proporrà una rivisitazione di brani appartenenti alla tradizione americana e di altri paesi senza escludere la presenza di composizioni originali. Si tratterà di un nuova ghiotta performance dei validi musicisti che con tenacia proseguono la loro formazione benché i tempi difficili, per cui vanno incoraggiati e seguiti con affetto e attenzione sui canali social del San Pietro a Majella: https://www.youtube.com/channel/UCniPOSH42fLEjlUqKXRXnKw e https://www.facebook.com/conservatoriodimusicasanpietroamajelladinapoli

adsense – Responsive – Post Articolo