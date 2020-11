Al Liceo di Scienze Applicate e Istituto Tecnico Tecnologico Ferrari – Hertz di Roma con l’autore napoletano Prof. Michele Vario, per un dibattito sui cervelli in fuga e gli scandali concorsuali

L’Istituto “Ferrari Hertz” on line con l’autore Michele Vario, per un dibattito sui cervelli in fuga e gli scandali concorsuali.

“Valori e principi spesso interpretati a favore dei furbi e dei protetti, a discapito di chi è costretto a rinunciare alla meritocrazia e a trovare fortuna in altre città”. È il tema del tutto attuale del quale si parlerà, in videoconferenza con il professor Michele Vario, autore del libro “I Sogni svaniti”, il prossimo il 25 Novembre 2020, in un dibattito con la dirigente Ida Crea, il docente Luigi Lamberti e le classi del Liceo Scientifico di Scienze Applicate, Informatica e Automazione, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari – Hertz”, nel cuore del quartiere di Cinecittà a Roma. Alla sua prima fatica letteraria, Michele Vario, di mestiere insegnante, si concentra sulle disastrose vicende della gestione concorsuale, via uniche e obbligatorie per un giovane che voglia accedere al mondo del “pubblico”, senza rinunciare ai valori e ai principi sanciti da regolamenti e decreti ministeriali, mai del tutto ascoltati. Il racconto, spesso ricco di spunti autobiografici, dipinge un quadro a tinte fosche del rapporto tra meritocrazia e mondo del lavoro, sottolineando le fughe di quei ragazzi che “migrano” altrove per la difesa dei propri diritti lavorativi. Basta leggere qualsiasi giornale per informarsi sui continui scandali della gestione dei concorsi pubblici,

anche quelli delle forze armate, un sistema denunciato più e più volte, che esprime una realtà difficile a estinguersi.

Una risposta prova a darla quindi Michele Vario, già classificatosi nei Top 100 delle vendite su Amazon, in videoconferenza con ragazzi e docenti, in un momento nel quale anche l’emergenza pandemica può rallentare, aggravare ed escludere il futuro accesso al mondo del “pubblico”.

Necessario è dunque, proprio in questo momento di crisi, riuscire a coinvolgere le nuove generazioni per sensibilizzarle alla tutela dei propri diritti, in uno stato di crisi che chiede sempre più aiuto allo Stato italiano. Il ricavato del romanzo è stato già destinato a diverse associazioni di carattere culturale, di assistenza ai vulnerabili e/o volontariato che investe nella ricerca.

Imminente l’uscita di un nuovo romanzo di Vario, un racconto sentimentale che si concentra su un rapporto amoroso duale: delicato e tormentato, che si aggiunge in realtà alla raccolta di poesie, pensieri, aforismi e citazioni, di prossima pubblicazione. L’Autore Michele Vario – classe 1983, insegna Discipline Tecnico Scientifiche nelle Scuole Secondarie.

È scrittore e autore di diverse opere. Il 15 Aprile 2020 pubblica il suo primo romanzo: “I sogni svaniti”, con la Casa Editrice del gruppo (CSA Editrice). Si specializza, in ambito editoriale e di scrittura, in qualità di editor e ghostwriter, e poi come webmaster e web designer, per il sito personale (www.mvautore.com) e del canale YouTube (MVautore).

La passione per la musica, approfondita dallo studio del pianoforte, si unisce inoltre alla professione giornalistica, prestata a varie testate. Ha ottenuto negli anni varie benemerenze e un encomio solenne per l’alto senso civico.

