Al Liceo Scientifico di Altavilla Irpina le pietre d’inciampo per la Giornata della Memoria

Ricordarsi di ricordare. Questo il monito convinto degli allievi del Liceo Scientifico “Vittorio De Caprariis” di Altavilla Irpina che celebrano il 27 Gennaio 2020 Giornata della Memoria ospitando simbolicamente nell’atrio dell’Istituto gli Stolperstein, le pietre d’inciampo. Nate per ricordare le vittime dell’Olocausto e apposte lungo le strade in corrispondenza delle loro abitazioni, le pietre d’inciampo riempiono le strade di Roma e d’Europa, traccia senza tempo di quelle innocenti vite atrocemente spezzate in nome di un’ideologia falsa e disumana. Riprodotte dagli allievi con materiale riciclato, le pietre d’inciampo di Roma hanno riempito il pavimento del Liceo Scientifico di Altavilla Irpina ed ognuna di esse è stata “adottata” da ogni allievo, per approfondire la conoscenza non solo dei fatti, ma anche delle singole storie di vita e di morte degli innocenti la cui memoria è affidata proprio ai giovani studenti.

