Nell’edizione di oggi del Salotto di Bassa Irpinia andata in scena alle 21 sui canali di Rtg TeleGolfo canale 810 del digitale terrestre e su questa testata giornalista ospite di Felice Siniscalchi è stato Rino Pecchia, già sindaco e amministratore avellano per oltre un trentennio. Ecco in allegato l’intervista.

adsense – Responsive – Post Articolo