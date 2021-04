Al via il Corso di Formazione in Criminologia Investigativa, Sicurezza e Digital Forensics presso l’Università Giustino Fortunato.

Al via le iscrizioni per il Corso di formazione ed aggiornamento professionale In “Criminologia Investigativa, Sicurezza & Digital Forensics” presso l’Università Giustino Fortunato. L’obiettivo del corso è quello di trasmettere competenze specialistiche in relazione ai diversi campi di attività strettamente legati alla criminologia investigativa e alla gestione della sicurezza e all’analisi forense digitale. Esso è rivolto a chi già si è occupato di analisi investigative, al mondo forense, alle forze di polizia nazionali e locali o a soggetti che vogliano sviluppare una specifica competenza nella gestione di tali tematiche, allo scopo di formare un criminologo esperto nella valutazione, nell’analisi e nella gestione dei processi riguardanti l’investigazione e la sicurezza, nel quadro di un robusto approccio metodologico e scientifico. Il corso è strutturato in sei moduli: Modulo 1. Criminologia investigativa e intelligence Modulo 2. Digital Forensics Modulo 3. Devianza Sociale Modulo 4. Ordine e Sicurezza Pubblica Modulo 5. Diritto e Procedura Penale Modulo 6. Psicologia Criminale. Il percorso formativo avviene in modalità online. Attraverso videolezioni e slide per un durata di 60 ore complessive. Al termine del corso si sosterrà un esame finale per ricevere l’attestato. Requisiti minimi di accesso: Diploma di scuola media secondaria superiore di secondo grado. Il termine ultimo di iscrizione è previsto per il 10 Maggio 2021. La quota di iscrizione e frequenza è di Euro 616,00 per maggiori informazioni potete contattare la segreteria: segreteria@unifortunato.eu.it

adsense – Responsive – Post Articolo