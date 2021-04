Al via il Progetto MeAT IRPINIA per la realizzazione di un Virtual Marketplace, una vetrina virtuale che dia la possibilità alle imprese del comparto agroalimentare dell’Area GAL (Gruppo di Azione Locale) Serinese-Solofrana di promuovere, a titolo gratuito, il proprio brand e i propri prodotti sui mercati dei Paesi dell’Est.

Il progetto, fortemente voluto e sostenuto dal Presidente del GAL Serinese-Solofrana, Oreste La Stella, è finanziato nell’ambito della MIS.19 Sostegno allo sviluppo locale leader – Sottomisura 19.4.1. CUP B43G17000420009 – CIG 7762359 – PSR Regione Campania 2014-2020 – Piano di animazione territoriale ed assistenza tecnica per le azioni del S.S.L. start > 2020 – area GAL Serinese-Solofrana.

La progettazione strategica ed esecutiva è stata affidata alla Società Projenia SCS che, da oltre un decennio, promuove e realizza progetti per lo sviluppo locale. Tra i partner, Incubatore SEI, realtà emergente in Provincia per la promozione dell’imprenditorialità e dello sviluppo delle aree interne, e la Camera di Commercio di Avellino.

L’adesione gratuita al progetto darà alle imprese la possibilità di promuovere la propria attività commerciale in una prospettiva di import/export sostenibile. Attraverso l’organizzazione di meeting online, si entrerà in contatto con buyers o providers dell’est Europa, coadiuvati da un servizio di interpretariato in tempo reale. Sarà altresì possibile seguire webinar formativi ed essere supportati nella realizzazione di un piano di marketing internazionale .

Per le aziende e tutti gli operatori di settore presenti nei Comuni dell’Area GAL Serinese Solofrana, che compileranno il Form accedendo al sito web www.meatirpinia.it entro e non oltre il 28 maggio 2021, è prevista la realizzazione, sempre a titolo gratuito, di un video promozionale, una video-intervista e un servizio fotografico professionale dell’azienda e dei prodotti che saranno pubblicati sul Virtual Marketplace.

adsense – Responsive – Post Articolo