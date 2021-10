ROCCARAINOLA. “Al3 Pillole Color Arcobaleno”, presentazione del nuovo libro di Felice Antignani. Incontro con la solidarietà

Venerdì, 8 ottobre 2021, ore 18:00, presso la Cappella della SS. Concezione, il Museo Civico -“Luigi D’Avanzo” e il Comune di Roccarainola, in collaborazione con la Pro Loco, presentano il libro “Al3 Pillole Color Arcobaleno” di Felice Antignani, il sequel di 70 Pillole Azzurre e Pillole 2. Azzurro.

Interverranno: Luigi Antignani – Autore, il Dr. Fausto Palmieri- Primario uscente di Ematologia – AORN Ospedale Moscati di Avellino, modera Lucia Napolitano.

Saluti Istituzionali: Giuseppe Russo-Sindaco di Roccarainola, Giovanni Sirignano-Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura.

“Siamo onorati di ospitare nuovamente Felice Antignani – ha dichiarato il Presidente del Museo Civico Carmine Centrella – abbiamo condiviso l’inizio della sua avventura letteraria presentando l’opera prima “70 Pillole Azzurre” nell’ottobre 2018 e lo riabbracciamo con immenso piacere”.

Felice Antignani ha iniziato il suo progetto di sensibilizzazione a particolari tematiche, nel 2017, dopo avere affrontato un mieloma, “il tram in faccia”, come lui, ironicamente, usa chiamarlo. I suoi momenti, le riflessioni, i moti dell’anima, di un periodo duro e delicato, si sono liberati attraverso la penna, dando vita a dei piccoli capolavori, che hanno portato alla realizzazione di un sogno: “creare una rete di solidarietà, per dare speranza a tante persone che, come lui, si sono trovate nella condizione di dover attraversare un dolore e un trauma così importante, e destinare tutti i proventi dei suoi scritti all’AIL, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, e quindi ai reparti di Ematologia dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino; al Santobono Pausilipon -Fondazione, e ai reparti dell’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli.”

“Al3 Pillole Color Arcobaleno” rappresenta una raccolta di frammenti di storie, un contenitore di emozioni e di speranze, come i colori dell’arcobaleno, che dopo un temporale riportano il messaggio di nuova vita, così questo libro continuerà a farsi veicolo di amore e solidarietà.

Vi aspettiamo per questo incontro e vi ricordiamo che tale accesso sarà contingentato e con certificazione verde Covid-19).

