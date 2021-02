Alaia: “Con De Luca stiamo valutando di acquistare i vaccini dalle case farmaceutiche”.

“Insieme al Presidente De Luca, stiamo valutando l’idea, qualora la campagna vaccinale dovesse subire notevoli rallentamenti, di acquistare direttamente come Regione Campania i vaccini dalle case farmaceutiche, eventualmente bypassando un iter che potrebbe allungare la procedura.

Sono convinto che, soprattutto in una regione popolosa e dinamica come la nostra, tempismo e prevenzione siano le sole armi vincenti per uscire dall’emergenza sanitaria. Con il nostro e il vostro impegno, ne usciremo vincitori”. Queste le dichiarazioni di Alaia

