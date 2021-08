Alaia: No alla gestione delle risorse idriche da parte dell’ Alto Calore Servizi

La questione della gestione delle risorse idriche , relativamente al territorio del baianese, rappresenta una vicenda che non puo’ passare in silenzio nell’agenda politica degli amministratori locali per evitare che qualsiasi azione calata dall’alto possa coinvolgere le amministrazioni di Sperone- Avella e Baiano che, da oltre un secolo , in maniera autonoma, hanno provveduto a garantire alle relative popolazioni un servizio essenziale evitando le continue interruzioni e sospensione che vedono coinvolti gli altri paesi. Un invito, quello dell’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia, che vuole tenere alta l’attenzione per una problematica avvertita con grande enfasi dai cittadini delle rispettive comunità. Alaia, nel rendersi ancora una volta interprete e interlocutore di tanta gente , manifesta apertamente il proprio dissenso per qualsiasi forma di adesione con l’Alto Calore Servizi che porterebbe, sicuramente, ad un aumento dei disservizi e delle relative tariffe.