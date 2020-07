ALICOST, si riparte in direzione Sicilia. Dal 5 luglio da Salerno e dal 10 luglio da Sapri Vola Via Mare verso le Eolie

Con l’estate alle porte ALICOST, compagnia di navigazione, riprende ad effettuare i collegamenti con le Eolie da Salerno e Sapri.

L’aliscafo veloce Tommy riprenderà a navigare il 5 luglio da Salerno e il 10 luglio da Sapri per raggiungere l’arcipelago siciliano in solo 4 ore. E per luglio la navigazione costerà anche di meno, con promozioni per le famiglie e con l’acquisto dei biglietti on Line.

“Naturalmente i nostri mezzi avranno tutte le dotazioni di bordo secondo la normativa vigente inerenti al Covid 19 – spiega il giovane Fabio Gentile, amministratore dell’Alicost – si garantiranno le giuste distanze a bordo e, grazie alle nuove tecnologie, si limiterà ogni possibile contatto tra le persone”.

Gli schermi di bordo sono infatti dotati di Video esplicativi su sicurezza della navigazione e nuove normative. Inoltre sono ridimensionate le attese a biglietterie ed imbarchi, spingendo la clientela ad utilizzare per gli acquisti il Booking on Line, sul sito www.alicost.it accedendo a sconti e promozioni, finalizzati ad incentivare la clientela a gesti responsabili ed un utilizzo consapevole dei mezzi di navigazione.

Sul sito http://www.alicost.it/ gli orari per i collegamenti con le Eolie

Massimo Antonino Cascone

