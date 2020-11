AVELLA. Alisa Napolitano lancia un messaggio a tutte le donne per dire “Stop alla violenza”. VIDEO.

Riceviamo e trasmettiamo il monologo che Alisa Napolitano ha scritto ed interpretato per dire STO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.

In un giorno così particolare come quello della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Alisa Napolitano si è fatta portavoce di un suo messaggio di speranza, affinché tutti i crimini possano cessare: “L’amore non lascia lividi. L’amore non è un’offesa. L’amore non ti minaccia. L’amore cura dal male, ma non lo fa. L’amore non alza le mani, ma ti prende per mano…L’amore non è violenza.”





