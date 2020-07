All’ istituto di Vigilanza privata Security Service è stato conferito dal Premio Internazionale di Pomigliano D’ Arco la Coppa al Merito per l’ impegno sociale contro il Covid-19 dimostrato nel picco epidemiologico.

La stessa fondatrice del Premio la famosa poetessa Tina Piccolo, ambasciatrice della poesia italiana nel mondo premiata anche a città del Messico, ha voluto ricordare l’ importanza delle guardie Particolari giurate nel contrastare il covid-19 garantendo la sicurezza di medici infermieri e degli stessi ammalati motivo per il quale ha voluto premiare anche il Presidente nazionale della Associazione guardie Particolari giurate Giuseppe Alviti che da sempre in prima linea tiene alta la bandiera della dignità della categoria.

