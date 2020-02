Alla Caserma “Ferrari Orsi” ha preso il via il progetto “XX Flik Flok Campionati Italiani Assoluti Fidal 10 km”

CASERTA – Martedì, 12 febbraio 2020, con inizio alle ore 10:30, presso la Caserma “Ferrari Orsi”, sede della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, è stato presentato il Progetto “XX Flik Flok Campionati Italiani Assoluti Fidal 10 km”. La XX edizione della “Flik Flok” si svolgerà a Caserta su tre giorni: Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre 2020 e vedrà l’ape rtura del Villaggio “Cremisi” dove si svolgeranno sfilate di moda, musica, canzoni, itinerari storico-culturali inerenti lo sport nel territorio casertano dalla I Guerra Mondiale ad oggi, realizzazione di un programma alimentare, in coordinazione con la Coldiretti, che tenga conto dell’alimentazione ideale che i ragazzi in età scolastica e/o atleti professionisti di diverse età dovrebbero seguire e che sia correlata ai programmi di allenamento. Il primo giorno, Venerdì 9 ottobre 2020, in concomitanza con l’apertura del Villaggio “Cremisi”, presso il Teatro comunale ci sarà la presentazione delle attività sviluppate dalle scuole, il secondo giorno, sabato 10 ottobre 2020, il Villaggio “Cremisi” sarà dedicato alle esposizioni e alle esibizioni, alle eccellenze del territorio, alle ONLUS; infine, il terzo giorno, domenica 11 ottobre 2020, prenderà il via la manifestazione podistica vera e propria con il Campionato Nazionale Assoluto, Promesse e Juniores Km 10 su Strada (valido come 3^ prova del C.D.S. Assoluto di Corsa) e Campionato Italiano Individuale Allievi di Corsa su Strada (Km 10 A/i Km 6 A/e); Campionato Italiano Esercito 10 Km; Passeggiata Amatoriale 5 Km; Passeggiata amatoriale 1 Km “Corri con mamma, papà e Fido”. L’evento, che è stato ripreso oggi in diretta Facebook dalla Società “Capri Event”, ed anche successivamente nel corso della tre giorni della Flik Flok, potrà essere visto in diretta sui canali 271 e 898 del digitale terrestre. Il tavolo dei relatori ha, naturalmente visto la partecipazione del padrone di casa, il Generale di Brigata Domenico CIOTTI, Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, dell’Assessore allo Sport del Comune di Caserta dr. Alessandro PONTILLO, in rappresentanza del Sindaco Carlo MARINO che ha incontrato precedentemente il Generale Ciotti, la dr.ssa Luisa FRANZESE, Direttrice Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Sandro DEL NAIA Presidente della FIDAL Campania, Michele DE SIMONE Responsabile Provinciale del CONI di Caserta e il Tenente Colonnello Domenico DI PALO, Presidente del Gruppo Sportivo ASD “Garibaldi”. A presentare gli ospiti ed a fare da moderatore l’attore e voce ufficiale dell’Esercito Gabriele BLAIR. Nel suo intervento il Generale Ciotti ha posto l’accento sull’importanza della “Flik Flok” come “…. Momento di aggregazione che ha lo scopo precipuo, la mission di promuovere la cultura dello Sport, il senso dello Stato e le potenzialità del territorio casertano, valorizzando il contributo che le istituzioni offrono al vivere comune. Non avremmo partecipato se non ci fosse stato questo coinvolgimento sociale. Il coinvolgimento dei giovani è il “core business”, è l’elemento cardine intorno al quale ruotano le progettualità che la Flik Flok esprime. Non a caso” – ha aggiunto – “sono impegnate 14 istituti scolastici di Caserta e provincia nella realizzazione di 10 progetti da sviluppare insieme. Lo scopo sociale della XX edizione della Flik Flok è stato il coinvolgimento delle scuole nel Comitato Organizzatore, l’interazione tra Brigata “Garibaldi” e tessuto sociale, la diffusione dei Valori (Istituzione, Patria, Territorio) anche attraverso attività ludico/sportive, lo Sport per tutti e la sinergia tra enti pubblici e Privati. Il Campionato Nazionale Assoluti, che riguarda, si distanze diverse anche le Promesse e Juniores e Allievi, è, in definitiva” – ha ribadito il Generale Ciotti – “una opportunità per il territorio che vedrà la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da tutt’Italia”. Un riferimento speciale “… per la partecipazione del Comitato Paralimpico, perché la Flik Flok è caratterizzata anche da “opportunità di inclusione e condivisione”. Nel prosieguo, il Comandante Ciotti ha annunciato che la Brigata, con la sua organizzazione, parteciperà al “Golden Gala” di Napoli ed è in programma anche l’ideazione, preparazione e lancio di una scarpa da atletica denominata, appunto, “Flik Folk”. Una notizia molto interessante che sicuramente avrà un grande impatto tra tutti i “runners” italici. Gli Istituti scolastici che parteciperanno al Comitato Organizzatore ed ai 10 progetti ad ciascuno di loro assegnati sono: ISISS Terra di Lavoro di Caserta, Liceo Giannone (Classico-Scientifico-Classico della Comunicazione-Biomedico) di Caserta, Liceo Artistico – Istituto Professionale Mattei di Caserta, I.S. Galileo Ferraris di Caserta, Liceo Scientifico e Classico Quercia di Marcianise, Liceo Statale Iommelli di Aversa, Liceo Artistico Statale San Leucio di Caserta, ISIS Ferraris Buccini di Marcianise, ITIS – Liceo Scientifico Giordani di Caserta, ITS Buonarroti di Caserta, Liceo Statale Garofano di Capua.

