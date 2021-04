Alla scoperta del Johnnie Walker, lo scotch whisky più venduto al mondo

Lo scotch whisky è uno dei prodotti che più sanno attirare l’interesse dei degustatori in ogni parte del mondo. Tra le opzioni disponibili in commercio è bene segnalare il prodotto Johnnie Walker, che vive un momento d’oro. È stato infatti rilevato come questo articolo d’eccellenza sia tra i più richiesti e venduti a livello globale. Conoscere alcune sue tipicità aiuta a coglierne l’assoluta novità.

Quando si pensa ai liquori, ai distillati, ai whisky da acquistare per poterli degustare nella tranquillità della propria casa esistono alcuni nomi che meritano una menzione speciale. Ne sono un esempio significativo gli scotch whisky Johnnie Walker che da tempo hanno conquistato i palati raffinati degli appassionati.

Il fascino che questi prodotti sanno esercitare è innegabile e spiega anche il successo di vendite che viene registrato da tempo. È stato infatti segnalato l’emergere di un trend positivo e costante che mostra come gli scotch whisky del noto brand siano tra i più acquistati.

Al giorno d’oggi, inoltre, è possibile assicurarsi quest’eccellenza scozzese anche rivolgendosi alla rete. Il Johnnie Walker online, infatti, è uno dei prodotti di punta di portali enogastronomici come Saporideisassi.it, che mette a disposizione degli appassionanti un’ampia selezione di proposte a prezzi concorrenziali.

Johnnie Walker: diverse varianti, ma sempre una certezza

Scoprire alcuni degli articoli più in voga può essere utile per orientare la propria scelta in fase di acquisto. A tal proposito, è di certo da menzionare il John Walker & Sons 28 years old. Si tratta di una varietà che si contraddistingue per le note agrumate a cui si combinano con i sentori di mela e dell’uva passa. Nello scotch whisky così ottenuto si possono inoltre trovare profumi legnosi e speziati coniugati con note vanigliate.

Un’altra variante a cui pensare è poi connessa al Johnnie Walker Blue Label Limited Edition. Una vera e propria gemma preziosa che gli intenditori sanno apprezzare proprio per quel suo appeal unico. Per ottenere questo scotch whisky dal sapore inconfondibile gli esperti hanno unito un’ampia serie di single malt reperiti nelle diverse aree scozzesi. La miscela si caratterizza, quindi, per l’unione di blend antichi e giovani in un connubio innovativo. L’affinatura finale condotta in botti speciali restituisce, infine, quei sentori tipici così tanto apprezzati.

Se poi si è alla ricerca di una vera rarità allora è necessario guardare al Johnnie Walker Ghost Port Ellen. Un whisky che deve la sua fama a una determinata tipicità, ovvero la scelta di crearlo impiegando un mix di blend derivanti da antiche distillerie ormai chiuse. La sua lavorazione ha previsto la combinazione di ben otto whisky differenti e altrettanto speciali.

Selezionare e identificare uno scotch whisky di qualità

Reperire queste rarità è un’attività complessa che può richiedere una dose notevole di energie e di tempo.

Da questo punto di vista, allora, si comprende quanto possa rivelarsi una fonte preziosa e utile la ricerca sul web. L’online difatti propone innumerevoli offerte. È però sempre essenziale poter fare riferimento a un portale web affidabile e sicuro.

Ecco dunque riemergere l’importanza di acquistare da un e-shop completamente dedicato all’enogastronomia, come appunto Sapori dei Sassi. La presenza di prodotti tipici da degustare provenienti da diverse parti del mondo e inseriti in un catalogo ampio diviene di certo un fattore a favore. A questo si somma poi la disponibilità di schede prodotto interessanti e dettagliate. All’interno, inoltre, è utile verificare che spicchino ben visibili le foto del whisky scotch che si sta valutando.

Un focus infine essenziale è quello connesso alle spedizioni, che i migliori portali del settore rendono tracciabili, così come i pagamenti. Un fattore aggiuntivo che restituisce sicurezza e la massima trasparenza anche da parte del venditore digitale.

