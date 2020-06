Alla Villa Cortese di Terzigno casting di moda, cinema e musica il 20 giugno promosso da Mondo Eventi Campania

Dopo il lungo periodo di quarantena per l’emergenza Coronavirus che ha bloccato forzatamente le principali attività produttive, iniziano i primi segnali di ripresa dell’economia. Diverse le iniziative sul territorio e non potevano mancare le opportunità di spettacolo promosse da Mondo Eventi Campania, nota agenzia di organizzazione eventi che opera nel campo dello spettacolo e nella moda che, in collaborazione con la Cinema Sud Agency di Michele Cucciniello e l’etichetta discografica Big Stone Studio di Massimo Curzio, ha deciso di organizzare, per il prossimo 20 giugno, un casting per la selezione nel campo della moda, del cinema e della musica.

La sessione di casting avverrà a Terzigno (NA) presso Villa Cortese (Via Amalfi 193), dalle ore 9,00 alle 19,00 di sabato 20 giugno e sarà aperto a tutti i candidati dai 4 ai 70 anni, sia uomini che donne, di qualsiasi provenienza geografica e etnia. Le selezioni verranno effettuate da una commissione esaminatrice di esperti composta da Carlo Sommella, patron di Mondo Eventi Campania, agenzia di Model Management con sede a Pozzuoli che si occupa principalmente di organizzazione eventi e moda (stage per fotomodelle), cinema, TV, spettacolo (comparse televisive) ed altro; Michele Cucciniello sceneggiatore e regista di numerosi film sociali; Massimo Curzio direttore dell’etichetta Big Stone Studio, autore, musicista e talent scout manager attivo nel campo della musica locale e nazionale. Supervisore del casting sarà l’autore, attore e scrittore Pasquale Rea, che di recente ha riscosso grande successo per il suo libro “Sussurri dall’anima” e per la partecipazione da protagonista al mediometraggio noir “Black Dressed Lady, la donna vestita di nero” di Davide Guida, a fianco di Lara Antico.

Prevista la presenza di ospiti speciali durante il casting: la modella, indossatrice e presentatrice di eventi Titti Ferro; gli attori Walter Lippa (direttamente da Gomorra e La metamorfosi della camorra); il Conte Giuseppe Cascella attore della fiction L’onore e il rispetto nella parte di Don Salvo; l’attrice di teatro napoletano Rosalba Di Girolamo spesso a fianco di Peppe Lanzetta e Marco Tullio Giordana; il musicista Tony Cercola collaboratore storico di Pino Daniele, Edoardo Bennato e Enzo Gragnaniello.

La partecipazione al casting è totalmente gratuita.

adsense – Responsive – Post Articolo