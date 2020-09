ALLUVIONE MONTEFORTE, IL SINDACO GIORDANO: “TUTTA L’AMMINISTRAZIONE IN CAMPO PER IL RIENTRO ALLA NORMALITÀ”

A poco più di 48 ore dall’alluvione che si è abbattuta sul territorio di Monteforte Irpino, il Primo Cittadino fa il punto della situazione circa i lavori di ripristino.

“Siamo attivi ininterrottamente, da domenica pomeriggio, per affrontare con compattezza e serietà le problematiche connesse all’alluvione che ha colpito il nostro Paese – ha dichiarato il Sindaco – tutta l’amministrazione comunale è scesa in campo sin da subito. Il Coc si è riunito nell’immediato, e grazie alle professionalità e ai pareri dei tecnici siamo riusciti in poco tempo a fare il punto della situazione, individuando i lavori da svolgere per poter mitigare il rischio nelle ore immediatamente successive all’accaduto”.

“Sono in campo dal primo momento, ma non sono da solo – ha specificato il Primo Cittadino – tutti gli assessori e tutti i consiglieri della mia maggioranza mi hanno affiancato immediatamente, offrendo un contributo nevralgico alla nostra causa e dimostrando, ancora una volta, che il Comune è amministrato da uomini e donne sempre pronti a spendersi per il bene della comunità.”

Tanti sono i mezzi che stanno spalando fango e detriti nelle zone interessate dalla frana. Tantissimi sono i volontari, provenienti da ogni angolo d’Irpinia, che stanno contribuendo ai lavori e alla pulizia del territorio. Nella giornata di Lunedì è stata attivata, inoltre, l’Unità di Crisi locale dei Vigili del Fuoco, che è a disposizione dei cittadini che dovessero rappresentare criticità.

“Non posso che ringraziare tutti coloro che, in un modo o nell’altro, stanno mettendo a disposizione della cittadinanza la propria forza-lavoro, la professionalità, l’impegno e gli strumenti per permettere al Paese di rialzarsi nel minor tempo”.

