PENTECOSTE

—————————-



Settimana n. 20

Giorni dall’inizio dell’anno: 143/222

A Roma il sole sorge alle 04:43 e tramonta alle 19:31 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:43 e tramonta alle 19:56 (ora solare)

Luna: 3.00 (tram.) 15.53 (lev.)

Proverbio del giorno:

Maggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donne.

Aforisma del giorno:

Le leggi ricevono la loro autorità dal possesso e dall’uso. (M. de Montaigne)

