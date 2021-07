ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 25 Luglio 2021

S. GIACOMO AP.

Settimana n. 29

Giorni dall’inizio dell’anno: 206/159

A Roma il sole sorge alle 04:58 e tramonta alle 19:35 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:00 e tramonta alle 19:59 (ora solare)

Luna: 6.04 (tram.) 21.01 (lev.)

Proverbio del giorno:

Si fa più presto a disfare che a fare

Aforisma del giorno:

Guai a coloro che non si mantengono onesti! Essi non solo perdono ogni rispetto umano, ma quanto non possono occupare nessuna carica civile… Perciò siamo sempre onesti, scacciando ogni cattivo pensiero dalla nostra mente, e stiamo col cuore sempre rivolto a Dio, il quale ci ha creati e posti sulla terra per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e poi goderlo eternamente nell’altra. (S. Pio da Pietrelcina)

