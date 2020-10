S. CRISPINO, S. DARIA

—————————-



Settimana n. 43

Giorni dall’inizio dell’anno: 299/67

A Roma il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 17:12 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:55 e tramonta alle 17:19 (ora solare)

Luna: 0.11 (tram.) 14.58 (lev.)

Proverbio del giorno:

In ottobre compra grano e copriti.

Aforisma del giorno:

Se un uomo non ha scoperto nulla per cui vorrebbe morire, non è adatto a vivere. (Martin Luther King)

adsense – Responsive – Post Articolo