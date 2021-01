ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedì, 21 Gennaio 2021

S. AGNESE

Settimana n. 03

Giorni dall’inizio dell’anno: 21/344

A Roma il sole sorge alle 07:31 e tramonta alle 17:11 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:55 e tramonta alle 17:13 (ora solare)

Luna: 0.45 (tram.) 11.53 (lev.)

Apogeo lunare alle ore 14 – distanza: km. 404.370.

Proverbio del giorno:

Sant’Agnese, il freddo è per le siepi.

Aforisma del giorno:

Le persone non sono ridicole se non quando vogliono parere o essere ciò che non sono. (Giacomo Leopardi)

