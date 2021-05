ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedì, 24 Maggio 2021

B.V. MARIA AUSILIATRICE

—————————-



Settimana n. 21

Giorni dall’inizio dell’anno: 144/221

A Roma il sole sorge alle 04:42 e tramonta alle 19:32 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:42 e tramonta alle 19:57 (ora solare)

Luna: 3.28 (tram.) 17.11 (lev.)

Proverbio del giorno:

Massaio con lo staio fa di maggio danaio.

Aforisma del giorno:

Se non esiste una Legge santa, inviolabile, non creata dagli uomini, quale norma avremo per giudicare se un atto è giusto o non lo è? (G. Mazzini)

adsense – Responsive – Post Articolo