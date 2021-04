ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedì, 26 Aprile 2021

Lunedì, 26 Aprile 2021

S. CLETO, S. MARCELLINO MART.

—————————-



Settimana n. 17

Giorni dall’inizio dell’anno: 116/249

A Roma il sole sorge alle 05:13 e tramonta alle 19:03 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:18 e tramonta alle 19:23 (ora solare)

Luna: 5.02 (tram.) 18.22 (lev.)

Proverbio del giorno:

D’aprile non ti scoprire.

Aforisma del giorno:

Non maltrattate le bestie, ma abbiatene cura, ché potete cosi esercitare qualche facoltà e del corpo e della mente e dell’animo vostro: potete anche osservare e imparare. Ma non prendete ad allevarle e mantenerle per mero trastullo, ch’è perditempo e spesa non tanto dì denaro quanto d’affetto, il quale poi è negato alle persone a cui più si deve: onde la passione per le bestie diventa insieme ingiustizia e ridicolezza (N. Tommaseo).

adsense – Responsive – Post Articolo