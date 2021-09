ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 27 Settembre 2021

S. VINCENZO DE P.

Settimana n. 39

Giorni dall’inizio dell’anno: 270/95

A Roma il sole sorge alle 06:04 e tramonta alle 17:58 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:17 e tramonta alle 18:10 (ora solare)

Luna: 12.21 (tram.) 21.29 (lev.)

Proverbio del giorno:

Chi serba, serba al gatto

Aforisma del giorno:

Quando violate le leggi del pudore fate a Dio una grande ingiuria. Se qualcuno coprisse di fango il vostro ritratto o lo lordasse in qualsiasi altro modo, non lo considerereste voi come un’ingiuria? Ebbene, la vostra anima è un’immagine di Dio; e voi credete che non sia fare ingiuria a Dio, lordandola coll’impurità? (S. Agostino).

