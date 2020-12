ALMANACCO DEL GIORNO. Martedì, 29 Dicembre 2020

S. TOMMASO BECKET

—————————-



Settimana n. 53

Giorni dall’inizio dell’anno: 364/2

A Roma il sole sorge alle 07:38 e tramonta alle 16:47 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 08:04 e tramonta alle 16:47 (ora solare)

Luna: 7.02 (tram.) 16.11 (lev.)

Proverbio del giorno:

San Tommè, cresce il dì quando il gallo alza un piè.

Aforisma del giorno:

Felice colui che viene ammaestrato direttamente dalla verità, così come essa è, e non per mezzo di immagini o di parole umane; ché la nostra intelligenza e la nostra sensibilità spesso ci ingannano, e sono di corta veduta. (T. da Kempis)

