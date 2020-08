ALMANACCO DEL GIORNO. Martedì, 4 Agosto 2020

S. NICODEMO, S. GIOVANNI M.V.

—————————-



Settimana n. 32

Giorni dall’inizio dell’anno: 217/149

A Roma il sole sorge alle 05:08 e tramonta alle 19:24 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:11 e tramonta alle 19:46 (ora solare)

Luna: 5.34 (tram.) 20.19 (lev.)

Proverbio del giorno:

Agosto pescaio e termidoro.

Aforisma del giorno:

Se puoi parlare al Signore nell’orazione, parlagli, lodalo; se non puoi parlare per essere rozza, non ti dispiacere, nelle vie del Signore, fermati in camera a guisa dei cortigiani e fagli riverenza. Egli che vedrà, gradirà la tua presenza, favorirà il tuo silenzio, ed in un’altra volta rimarrai consolata quando egli ti prenderà per mano. (S. Pio da Pietrelcina)

