ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledì, 23 Dicembre 2020

S. GIOVANNI DA K., S. VITTORIA

Settimana n. 52

Giorni dall’inizio dell’anno: 358/8

A Roma il sole sorge alle 07:36 e tramonta alle 16:43 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 08:02 e tramonta alle 16:42 (ora solare)

Luna: 0.58 (tram.) 13.06 (lev.)

Sciame meteoritico delle Ursidi.

Proverbio del giorno:

Amici cari e borsa del pari

Aforisma del giorno:

Non vi date pensiero di rubarmi del tempo, poiché il tempo più bene speso è quello che si spende nella santificazione dell’anima altrui, e io non ho come ringraziare la pietà del Padre celeste allorché mi presenta delle anime che posso aiutare in qualche modo. (S. Pio da Pietrelcina)

