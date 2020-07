ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 25 Luglio 2020

S. GIACOMO AP.

—————————-



Settimana n. 30

Giorni dall’inizio dell’anno: 207/159

A Roma il sole sorge alle 04:58 e tramonta alle 19:35 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:00 e tramonta alle 19:59 (ora solare)

Luna: 10.10 (lev.) 22.45 (tram.)

Perigeo lunare alle ore 6 – distanza: km. 368.364.

Proverbio del giorno:

Il riso abbonda sulla bocca degli stolti

Aforisma del giorno:

Una travatura di legno ben connessa in una casa non si scompagina in un terremoto, così un cuore deciso dopo matura riflessione non verrà meno al momento del pericolo. (Siracide)

adsense – Responsive – Post Articolo