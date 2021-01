ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdì, 15 Gennaio 2021

S. MAURO ABATE

Settimana n. 02

Giorni dall’inizio dell’anno: 15/350

A Roma il sole sorge alle 07:35 e tramonta alle 17:04 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 08:00 e tramonta alle 17:05 (ora solare)

Luna: 9.26 (lev.) 19.33 (tram.)

Proverbio del giorno:

Un bel gennaio bel anno reca.

Aforisma del giorno:

Tutte le riforme politiche in ogni paese irreligioso, o non curante di religione, dureranno quanto il capriccio o l’interesse degli individui vorranno e non più. (G. Mazzini)

