ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdì, 30 Ottobre 2020

S. GERMANO VESCOVO

Settimana n. 44

Giorni dall’inizio dell’anno: 304/62

A Roma il sole sorge alle 06:41 e tramonta alle 17:06 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 17:11 (ora solare)

Luna: 5.16 (tram.) 16.56 (lev.)

Apogeo lunare alle ore 20 – distanza: km. 406.396.

Proverbio del giorno:

Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello.

Aforisma del giorno:

Nessuno mi consideri come un pazzo, o se no ritenetemi pure come un pazzo, perché possa anch’io vantarmi un poco. (S. Paolo)

