ALMANACCO IRPINO. Domenica 2 febbraio 2020

a cura di Grazia Russo.

Domenica 2 febbraio – Candelora

Previsioni del tempo

A Candelora, o fiocca o piove, l’inverno è ormai fuori. Intervenne il gatto: “L’inverno dura fino a San Marco!” Il vecchio levando il dito: “Non passa l’inverno, se non è San Vito. Ma la ianàra mise a tacere tutti: “ No, l’inverno è fino a che dura!”

Nella cultura contadina, il 2 febbraio, era ritenuto un giorno dotato di virtù sacrali e quindi precursore del tempo futuro, cioè se questo giorno il tempo è sereno, lo stesso tempo si ripeterà per tutto il mese di febbraio.

In questa giornata, che viene, quaranta giorni dopo il Natale, era usanza far benedire le candele che si conservavano in casa. Esse venivano accese quando qualcuno in famiglia entrava in agonia o quando sovrastava la minaccia di un temporale disastroso, “ na trubbéa”.

