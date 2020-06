ALMANACCO IRPINO. Domenica 14 giugno 2020

a cura di Grazia Russo

14 giugno, domenica Corpus Domini

Usanze di un tempo

In occasione della solennità che si celebra in questo giorno, in molti paesi irpini, veniva portato in processione il SS. Sacramento. Per l’evento il paese veniva addobbato: in ogni quartiere veniva allestito un piccolo altare per ricevere il SS. Sacramento, alle finestre e ai balconi di ogni singola casa venivano esposte lenzuola o coperte adornate da ricami di pregiata lavorazione fatta rigorosamente a mano.

Al passaggio dell’Ostensorio, dall’alto piovevano fiori e petali di rose, sicché le strade del borgo apparivano come lunghi tappeti fioriti.

