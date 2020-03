ALMANACCO IRPINO. Domenica 15 marzo 2020

a cura di Grazia Russo

Domenica 15 marzo, Santa Luisa

Pratiche magico – sacrali

Per scongiurare una grandinata, ritenuta dannosa per le coltivazioni, i contadini usavano incrociare una roncola e una scure, legate insieme, le mettevano all’uscio della masseria o davanti al pagliaio, ponendo le parti taglienti verso l’alto.

Invece, per far cessare le piogge primaverili i bambini , riuniti in girotondo e tenendosi per mano, recitavano una piccola filastrocca:

“ Piove, piove

la madonna raccoglie i fiori

li raccoglie per Gesù

e fra poco non piove più!”

adsense – Responsive – Post Articolo