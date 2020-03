ALMANACCO IRPINO. Domenica 22 marzo 2020

a cura di Grazia Russo

22 marzo, domenica San Benvenuto

Il mondo astronomico (venti, nuvole, lampi e tuoni, nebbia, arcobaleno)

Parte seconda: le nuvole

In piena estate, in assenza di venti, quando appare all’orizzonte una distesa di nuvolette fioccose, vuol dire che il tempo sta lentamente cambiando e sta per giungere la pioggia.

La presenza delle nubi in cielo tiene in allarme, perché “quando è nuvoloso, piove quando vuole”.

Le nuvole non sono una presenza costante nel nostro cielo, esse si alternano col sereno, senza rispetto delle stagioni.

Se il cielo è chiaro verso la marina, dalla parte dei monti si presenta coperto di nuvolaglia che minaccia pioggia; se il cielo è rosso, preannunzia o vento o un’imminente precipitazione “ Cielu russu o vientu o nfussu.”

