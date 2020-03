ALMANACCO IRPINO. Domenica 29 marzo 2020

a cura di Grazia Russo

29 marzo, domenica V domenica di Quaresima

Leggenda: La cicoria della Madonna

Raccontano i nostri nonni che quando Gesù fu arrestato da pilato, la Madonna si mise alla sua ricerca. Attraversò tutti i paesi e un giorno capitò anche in Irpinia.

Stanca per il lungo pellegrinare, si fermò affranta in un campo di cicoria e qui si abbandonò in un pianto disperato.

Una pioggia di lacrime inondò il prato di cicoria, che da allora prese un sapore amaro, amaro come le lacrime della Madonna.

Per questo la gente dell’Irpinia ha scelto la cicoria quale piatto da consumare durante il periodo pasquale.

adsense – Responsive – Post Articolo