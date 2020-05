a cura di Grazia Russo

10 maggio, domenica San Antonino

Proverbio: Se piove a S. Antonino

non si farà né olio né vino!

Spesso le nonne per intrattenere e divertire i nipotini, inventavano favole e filastrocche alla rovescia come questa, in cui si parla di cinque ladri singolari:

Il sordo dice: “Sento gente”.

Il cieco avverte: “Ecco che vengono”.

Il muto urla:” Scappa, scappa!.

Il nudo si riempie le tasche,

mentre il zoppo fugge nelle frasche!

