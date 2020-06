ALMANACCO IRPINO. Giovedì 18 giugno 2020

a cura di Grazia Russo

18 giugno, giovedì Salvatore, patrono di Montella

Canto di pellegrinaggio al SS. Salvatore, uno dei pochi che ha un preciso riferimento storico:

la madri invocano cristo perché cessasse la guerra

“Santo Salvatore mio,

nui pe ‘razia nce venìmo

si la uèrra fai fermà

te venimo a ringrazià.

pe st’uocchi ca tieni nfronte,

fà turnà e’ surdati d’o fronte;

pe sto core afflitto ca tieni

libbera tutt’ e priggiunieri”

Santo Salvatore mio,

noi per grazia ci veniamo,

se la guerra fai fermare,

ti verremo a ringraziare.

per gli occhi che hai in fronte,

fa’ che tornino i soldati dal fronte;

per il cuore afflitto che tieni

libera tutti i prigionieri.

