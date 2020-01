Almanacco Irpino. Lunedì 13 gennaio 2020.

a cura di Grazia Russo

Gennaio

Viene gennaio, che acceca gli occhi a tutti i potatori, gela le mani a chi lavora fuori, a chi s’azzarda solo a nominarlo.

Lunedì 13, si festeggia Sant’ Ilario

Proverbio

Tutti i Santi del paradiso fanno la corte a chi è felice. Ma i tristi non li vuole nemmeno Cristo.

Il 13 è un numero legato sia alle forze positive: infatti tredici erano gli angeli che scesero a prelevare il corpo di Santa Barbara caduta in un pozzo, sia alle forze negative: 13 era il numero di una congrega di janare. In questa provincia, esso è un numero infausto, è nu bruttu segnu, come dicono in tanti.

Ricetta del giorno –

Dall’Archivio di Stato di Avellino sec. XIX

Tagliolini

1 kg di fiore di farina ( farina doppio zero) e circa 12 uova.

Lavorare molto la pasta e con cura, poi distenderla in falde sottilissime che, dopo asciugate, si avvolgano e si tagliano in strisce larghe quanto si vuole.

adsense – Responsive – Post Articolo