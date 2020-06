ALMANACCO IRPINO. Lunedì 15 giugno 2020

a cura di Grazia Russo

15 giugno, lunedì San Vito, patrono di Aquilonia e Santo Stefano del Sole

Proverbio: A San Vito ogni moglie picchia marito

ma se il santo è quello vero

sarà il marito a bastonare lei!

Leggenda: San Vito era venerato come patrono dei cani. Alcuni compivano una pratica rituale per curare la malattia della povera bestiola: la portavano in giro tre volte attorno alla chiesa del santo, con la convinzione che così sarebbe guarita dal male che l’aveva colpita.

Inoltre il santo che si festeggia oggi era spesso invocato dalle ragazze per trovare presto un marito. Ogni volta che si recavano alla fontana per prendere l’acqua intonavano una piccola filastrocca:

Tup, tup! Alla fontana

c’è chi sfrega e c’è chi lava

c’è chi supplica san Vito

che le trovi presto un marito.

