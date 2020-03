ALMANACCO IRPINO. Lunedì 23 marzo 2020

a cura di Grazia Russo

23 marzo, lunedì San Ottone Frangipane, patrono di Ariano Irpino

Pratico magico sacrale

Formula di incantesimo contro la grandine: Per scongiurare la grandine, presso i nostri contadini erano diffuse diverse pratiche rituali, come questa che qualche anziano agricoltore ancora ricorda: si raccoglieva un chicco di grandine e lo si metteva in bocca al componente più piccolo della famiglia. Appena il chicco si scioglieva smetteva di grandinare. Era convinzione che il bambino, essendo un’anima innocente, possedesse poteri magici sulla natura.

