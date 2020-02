ALMANACCO IRPINO. Lunedì 24 febbraio 2019

a cura di Grazia Russo

Lunedì 24 febbraio. Oggi la chiesa ricorda San Mattia apostolo, rimase con Gesù dal Battesimo fino all’Ascensione.

Proverbio: A San Mattia la notte dura quanto il giorno

D’inverno, poiché le festività erano rare a Santo Stefano del Sole, i nonni inventarono questa filastrocca per i più piccoli: L’ Epifania tutte le feste porta via… ma risponde San Mattia: “Ehi, c’è ancora la mia!”

Il sacramento del battesimo era impartito al massimo al termine di una settimana di vita, ad eccezione per i nati prima della settimana santa, in quanto si preferiva aspettare la solennità di Pasqua, quando si rinnovava l’acqua benedetta. Poiché il tasso di mortalità infantile, prima dei tre anni, era elevato, la celebrazione del battesimo era affrettata per timore che il neonato potesse morire d’improvviso, senza aver ricevuto il sacramento che gli consentiva di presentarsi a Dio liberato dal peccato originale.

La mancanza del battesimo, secondo l’ideologia popolare, avrebbe condannato il bambino all’inferno e la sua anima, divenuta “Malacosa” avrebbe reso inquieti i luoghi della sua breve esistenza e angoscianti i sogni della madre.

