ALMANACCO IRPINO. Lunedì 3 febbraio 2020

a cura di Grazia Russo

Lunedì 3 febbraio si festeggia San Biagio

Proverbi: A san Biagio entra il sole in ogni valle. A San Biagio ogni pecora fa il cacio.

Patrono di Mugnano del Cardinale e di Pietrastornina

Nei blasoni popolari i mugnanesi vengono detti “nugliàre, subressatàre” perché confezionavano noglie e salumi.

I pietrastornesi, invece, sono i “pretajuoli” perché al centro del paese c’era un macigno.

Usanze di un tempo

In questo giorno venivano benedette le ciambelle di pane che avrebbero protetto chi ne mangiava dal mal di gola per tutto l’anno. Il rito della benedizione era considerato propiziatorio anche per gli animali, infatti si benedicevano anche il foraggio e l’avena.

adsense – Responsive – Post Articolo