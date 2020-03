ALMANACCO IRPINO. Lunedì 9 marzo 2020

a cura di Grazia Russo

Lunedì 9 marzo, si festeggia Francesca Romana, protettrice dei motoristi

Proverbio: Allora giunge Pasqua, quando è in fase calante la luna piena di marzo.

Oggi è luna piena

Secondo la tradizione popolare la luna emana i suoi influssi sulla terra e produce effetti sia sul clima sia sul mondo vegetale e animale, sia, infine, sulla vita degli uomini.

La luna piena, la terza fase (luna nuova, primo quarto, luna piena, ultimo quarto), è carica di momenti magici. Essa rappresenta il completamento, l’integrità. In questa fase si credeva che gli incantesimi fossero efficaci. Il contadino, per avere per ogni uovo un pulcino, metteva a covare le uova ventuno giorni prima, in modo che si schiudessero con la luna piena. Durante la cova il contadino doveva ripetere per tre volte al giorno:” In nome del SS. Salvatore, tutte galline e uno solo cantatore!

Così pure per il parto ci si riferiva alla nona luna piena.

La luna piena emanerebbe anche influssi negativi: la metamorfosi del lupo mannaro che durante queste notti, compiva scorribande e azioni malvage.

