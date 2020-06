ALMANACCO IRPINO. Martedì 2 giugno 2020

a cura di Grazia Russo

2 giugno, martedì Santi Marcellino e Pietro, martiri

Proverbio: Una pioggia a giugno rovina tutto il mondo

Usanze di un tempo

Una volta, nei primi giorni di giugno, in ogni paese, un caporale radunava venti o trenta operai che, armati di falce, raggiungevano a piedi la Puglia attraverso i tratturi. E là restavano per un mese a mietere il grano. Dormivano, in un unico locale, sulla paglia e spesso il loro unico pasto consisteva in pane e cipolla, offerto dal loro padrone.

Infatti era diffuso un canto popolare sui mietitori irpini:

“Come posso mietere, dopo aver mangiato cipolle?

Non ho nessuna forza nei gomiti!

Ma appena avrò mangiato aglio,

scappa, grano innanzi a me

perché ti taglio!”

