ALMANACCO IRPINO. Mercoledì 17 giugno 2020

a cura di Grazia Russo

17 giugno, mercoledì Marciano, patrono di Taurasi

Nei blasoni irpini gli abitanti di Taurasi vengono detti traritùri ovvero sleali, perfidi

Proverbio:

Chi ha fame

raschi il fondo del tegame.

Antiche credenze

Le persone anziane dicevano di non picchiare i piccoli con un ramo di salice o con una canna verde, perché questi sarebbero rimasti di statura bassa e raccomandavano ai nipoti di non indicare con il dito i lampi in cielo, altrimenti venivano su nani.

adsense – Responsive – Post Articolo