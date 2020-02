ALMANACCO IRPINO. Sabato 1 Febbraio 2020

Sabato 1 febbraio si festeggia San Severo e Verdiana

Venga la febbre a chi febbraio mi chiama,

io sono il fiore di tutti quanti i mesi,

perché porto la primavera nei paesi.

Proverbio: Febbraio,

corto e amaro

e se avesse tutti i gironi

farebbe gelare

anche il vino nelle botti.

In serata presso alcune comunità, come a Nusco, si accendevano i fuochi nelle strade, che dovevano essere alimentati fin oltre la mezzanotte per salutare la Candelora.

Il fuoco rituale era uno dei tanti che propiziavano l’allungarsi delle ore di luce e l’arrivo della primavera.

