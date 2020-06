ALMANACCO IRPINO. Sabato 20 giugno 2020

a cura di Grazia Russo

20 giugno, sabato Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

Una locuzione degli anziani di ieri

Molti testimoni, soprattutto uomini in età avanzata, che vivano o no in buona salute, affermano questa verità: ” Anche se varie malattie mi impediscono di godere appieno la vita, io ringrazio sempre il Signore”.

E ognuno di loro aggiunge: “Tuttavia vorrei ancora vivere”… fino a che ho da imparare”. Conclude così ogni anziano.

La maggior parte dei vecchi, dunque, vincolava il pregio della vita alla possibilità di apprendere nuove conoscenze.

Proverbio sull’età avanzata

Lu viecchiu è ddoie vote criatura

( Il vecchio mostra di essere due volte bambino perché in vecchiaia evidenziano certi capricci infantili)

S’avessa nasci viecchiu

e s’avessa murì giovene.

(Si dovrebbe nascere vecchi e morire bambini. Cioè, con la saggezza di un vecchio si godrebbe meglio la vita e si lascerebbe questo mondo con la spensieratezza di un bimbo)

Si lu giovene sapesse

e lu viecchiu putèsse

ogni cosa se facesse.

( Se il giovane fosse saggio come un anziano e l’anziano avesse il vigore di un giovane, si farebbe ogni cosa al mondo)

